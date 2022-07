Spalletti e De Laurentiis stravedono per Raspadori: sua l’eredità di Mertens

Calciomercato Napoli con Giacomo Raspadori che piace moltissimo sia ad Aurelio De Laurentiis che Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli attende di poter avere in rosa un sostituto di Dries Mertens e l’attaccante del Sassuolo sembra il prescelto. Il problema è che i neroverdi stanno facendo ostruzionismo, dato che sono in procinto di cedere Scamacca al West Ham. Una manovra per far alzare il prezzo, a cui il Napoli difficilmente porgerà il fianco. Eppure De Laurentiis ha il sogno di portare Raspadori e Broja in azzurro.

Raspadori al Napoli: la trattativa

Ecco quanto scrive Il Mattino sull’operazione di calciomercato tra Napoli e Sassuolo: “Il Napoli e in particolare Luciano Spalletti stravedono per questo ragazzo che al suo primo campionato da protagonista in serie A è subito andato in doppia cifra (10 gol) confezionando anche 6 assist per i compagni. Sulla carta sarebbe il giocatore ideale per raccogliere a Napoli l’eredità lasciata vacante dall’addio di Mertens. Questo, però, vorrebbe dire che con lui in campo la squadra dovrebbe passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, modulo che a Spalletti è sempre piaciuto. L’operazione con il Sassuolo è in salita, perché Dionisi sta già per perdere il suo totem offensivo (Scamacca) e l’idea di dover fare a meno anche di Raspadori non lo alletta nemmeno un po’. Eppure il Napoli stuzzica la mente del giovane attaccante italiano e vorrebbe provare a far leva proprio sulla volontà del ragazzo per intavolare una trattativa dall’esito positivo“.