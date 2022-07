Sky – Kim al Napoli, oggi le visite mediche, finalmente in Italia

È arrivato il giorno della visite mediche anche per Kim Min-jae difensore sudcoreano acquistato dal Napoli. L’annuncio viene dato da Gianluca Di Marzio di Sky. Il Napoli lo aveva già bloccato da qualche giorno, ma anche Aurelio De Laurentiis aveva detto che c’erano dei problemi di natura burocratica e fiscale, che ritardavano l’arrivo di Kim in Italia.

Ultim’ora: visite mediche per Kim col Napoli

Il difensore sudcoreano arriva dal Fenerbahce e sarà il sostituto di Koulibaly passato al Chelsea. Il giocatore è atteso da Spalletti che ha necessità di inserirlo negli schemi e nel gruppo, dato che a quanto pare Kim non parla molto bene l’inglese. Gianluca Di Marzio di Sky attraverso il suo profilo twitter fa sapere che oggi sono in programma le visite mediche di Kim col Napoli. Possibile che dopo lo svolgimento dei test, il difensore viaggi alla volta di Castel di Sangro per mettersi subito a disposizione del tecnico ed incontrare i nuovi compagni di squadra.

Con l’arrivo di Kim il pacchetto difensivo di Spalletti è oramai completo, visto anche l’acquisto di Ostigard e la presenza di Juan Jesus e Rrahmani. Con questi uomini si cercherà di compensare l’addio a Koulibaly, uno dei più forti centrali difensivi d’Europa.