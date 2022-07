Salernitana: offerta a Mertens, la risposta del belga

La Salernitana ha fatto un’offerta di contratto a Dries Mertens, attaccante svincolato dal Napoli. Oramai la società azzurra ha detto addio a Mertens, ma il giocatore non ha ancora trovato una squadra in cui giocare la prossima stagione. Il belga è libero di firmare con qualsiasi altro club e la Salernitana ha fatto un tentativo, che però non sembra andato a buon fine.

La proposta dei granata al belga viene svelata da Il Mattino che scrive: “Troppo vicino a Napoli, Ciro Mertens non vuole fare uno sgarbo alla città ed ai colori che lo accolsero nove anni fa. La notizia è che la Salernitana ci ha effettivamente provato, ma il belga ha declinato. Più o meno questa, la risposta: «Grazie dell’interessamento, ma ho altre idee». All’indomani del grazie Dries postato dal Napoli, ieri è rimbalzata nuovamente la suggestione Salerno, già stroncata però sul nascere, anche se Iervolino è intenzionato ad insistere perché ritiene che ci siano ancora spiragli e vuole fare questo regalo alla piazza. E dire che la proposta del cavalluccio marino sarebbe stata nel complesso anche interessante. Tre milioni a stagione più bonus, con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Mertens, però, ha scelto educatamente di non ascoltarla“.