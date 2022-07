Bagni: “Napoli indebolito, vanno via pezzi da novanta. Serve tempo”

Salvatore Bagni al Corriere dello Sport parla di un Napoli indebolito dalle cessioni di Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina. L’ex centrocampista attraverso le colonne del quotidiano sportivo non sembra molto ottimista e commentando le parole di Osimhen che parla di scudetto, dice: “Sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinanti e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato da questi grandi campioni”. Secondo Bagni sono “andati via pezzi da novanta, anzi da trecentosessanta: se riesci a sostituirli in un anno allora sei un fenomeno. Ci vuole tempo“.

Bagni si dice preoccupato: “Osimhen ha legittimamente espresso il suo pensiero ma ripeto: sono andati via giocatori di alto livello e di spessore internazionale che hanno fatto un’altra storia, quella recente, e secondo me non si può pensare che il gruppo possa essere più forte. Sulla carta non è così, anzi: per adesso diciamo che la squadra è stata indebolita da una serie di addii che sono stati determinati dalle circostanze, per carità, e a lungo bisogna verificare“. Secondo Bagni è vero che il “Napoli non è riuscito a vincere con Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e aggiungerei anche Ghoulam, un perno del gruppo nonostante un minutaggio ridottissimo negli ultimi anni, ma sicuramente sono stati determinanti per la crescita. In una sola stagione è difficile pensare di averli già sostituiti“. Bagni dice di attendere “le partite di campionato e Champions. La verifica pratica“.