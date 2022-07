Spalletti: “Gol subiti, nostri errori. Mi aspettavo più qualità. Contento di Kim”

Luciano Spalletti ha parlato a Radio Kiss Kiss dopo il match pareggiato in amichevole tra Napoli e Adana Demirspor. Il tecnico ha analizzato il match ed ha detto: “Il test è andato bene, prima di tutto perché nessuno si è fatto male. Abbiamo giocato contro una squadra che non voleva perdere. Resta comunque un allenamento, quindi non abbiamo preparato la partita specifica. Abbiamo dato molto, forse anche troppo, qualche volta potevamo non andarli a prendere sempre alti e risparmiare qualche corsa, anche perché a volte abbiamo preso delle imbucate“. Spalletti ‘bacchetta’ i suoi per i due rigori subiti: “Sono stati nostri errori, abbiamo le nostre responsabilità. Mi aspettavo qualcosa in più quando avevamo la palla tra i piedi“.

Spalletti fa sapere di aver mischiato le “carte per dare spazio a tutti, ma anche perché ci sono altre tre amichevoli da giocare. Ambrosino ha bisogno di fare esperienza e capire la differenza col campionato Primavera. Gaetano non aveva giocato fino ad ora. Elmas? Ha dato il suo contributo, come fa sempre. Sia Gaetano che Elmas hanno fatto bene, purtroppo abbiamo anche sbagliato dei gol facili“.

Sul nuovo acquisto Kim Min-jae ha detto: “Sono molto contento che sia arrivato al Napoli. È un bravissimo ragazzo ed un buon calciatore, ora lo dobbiamo valutare nel nostro calcio. Ma oggi l’ho conosciuto ed ha già dimostrato di avere un grande carattere, pronto a mettersi a disposizione e seguire le direttive. Poi ha anche grande fisico, forza e tecnica“.