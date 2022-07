Spalletti: “Kvara e Ostigard molto bene. Partita di allenamento, peccato per gli errori”

Luciano Spalletti ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri pareggiare con l’Adana di Montella. L’allenatore analizza la partita al termine del match e dice: “Dobbiamo ricordare che questo era un allenamento per arrivare bene alla prima partita di campionato col Verona. La partita è stata fatta bene, nonostante i pasticci commessi sui calci di rigore. La squadra ha sviluppato un ottimo gioco e tutti si sono impegnati al massimo“.

Sui nuovi giocatori Spalletti ha detto: “Tutti si stanno inserendo benissimo. Kvara sta facendo vedere di avere grandissime qualità tecniche è stato sfortunato in un paio di occasioni, altrimenti poteva segnare. Zerbin ha fatto vedere cose buone anche in un ruolo non suo. Ambrosino è un ragazzo che deve fare esperienza e può crescere tanto. Poi c’era Olivera a cui avevamo chiesto di non accelerare troppo perché veniva da un infortunio e gli abbiamo detto noi di non strappare troppo. Ostigard invece ha fatto un’ottima partita, nonostante l’errore su rigore“. Il Napoli ora ha altre tre amichevoli da giocare a Castle di Sangro prima di arrivare alla sfida con il Verona che si gioca il 15 agosto. Sarà importante anche l’inserimento di Kim, difensore appena acquistato dal Fenerbahce.