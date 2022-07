Napoli-Maiorca 1-1, reti di Osimhen e Raillo. Kvaratskhelia sfiora il grande gol

Napoli-Maiorca, finisce 1-1 la seconda amichevole internazionale della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Nella formazione ufficiale del Napoli c’è Zielinski titolare, il polacco è al centro di molte voci di mercato, con il West Ham seriamente intenzionato a prendere il giocatore. Nel trio di centrocampo c’è anche Fabian Ruiz, anche lui al centro di molte voci di mercato, con un rinnovo che non decolla, nonostante un incontro con gli agenti avvenuto da poco. Esordio da titolare nella difesa del Napoli per il nuovo acquisto Kim Min-jae, che ha giocato al fianco di Rrahmani. Come comunicato dal Napoli, Mathias Olivera non ha preso parte alla partita per una forte emicrania.

NAPOLI-MAIORCA 1-1

Il nuovo Napoli di Spalletti 2022-23 pareggia 1-1 contro il Maiorca nella seconda amichevole (la quarta da quando è cominciata la preparazione estiva) al Patini di Castel di Sangro dopo il pareggio per 2-2 contro l’Adana di Balotelli.

A passare in vantaggio per primi sono i partenopei: dopo 9 minuti va a segno Osimhen su calcio di rigore, concesso per un intervento con un braccio in area di un giocatore del Maiorca sugli sviluppi di una punizione calciata da Mario Rui.

La gara sembra in discesa, ma all’inizio della ripresa il Maiorca trova un pareggio: segna Raillo, che di testa ribadisce in rete un pallone mal controllato da Meret dopo un altro colpo di testa non irresistibile dell’ex laziale Muriqi, entrato all’intervallo.