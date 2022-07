Balotelli: “Sognavo il Napoli, De Laurentiis non mi ha voluto” – VIDEO

Mario Balotelli e il Napoli, un matrimonio desiderato dall’ex attaccante dell’Inter ma destinato e rimanere un sogno nel cassetto.

Super Mario ha giocato solo 45 minuti nell’amichevole tra Adana Demispor e Napoli, ma tanto è bastato per farsi notare. A Castel di Sangro l’ex azzurro è stato protagonista di un siparietto con Osimhen e ha segnato una rete su rigore nel match terminato 2-2.

A fine partita l’ex Inter e Milan ha sottolineato il suo ottimo stato di forma: “Fisicamente sto benissimo, le qualità ci sono, vedremo”. Alla domanda sulla nazionale, però, si è alterato:

Balotelli ha anche spiegato perché non è mai approdato a Napoli.

“Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non mi abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…”.