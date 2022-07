Juve idea Mertens: Allegri lo valuta

La Juve sta pensando a Dries Mertens per l’attacco. La notizia viene data da Tuttosport. Il giocatore belga di 35 anni è senza contratto. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il club bianconero sta facendo più di un pensiero al giocatore ex Napoli, dato che ha già preso contatti con lo studio di avvocati che cura gli interessi di Mertens. Il giocatore può firmare un qualsiasi momento per qualsiasi club e la Juventus sta facendo le sue valutazioni.

Secondo Tuttosport la Juve è disposta prendere Mertens per il suo profilo internazionale, la duttilità ed il cartellino gratuito. Tra i contro c’è ovviamente l’età del giocatore, ma anche il fatto che Mertens potrebbe rifiutare il trasferimento in bianconero. L’attaccante è rimasto legatissimo alla piazza azzurra e come fatto da Koulibaly potrebbe rifiutare l’approdo alla Juve. Inoltre c’è un’altra valutazione da fare, Mertens è molto tentato dal ritorno dal maestro Maurizio Sarri che lo prenderebbe più che volentieri alla Lazio. Tutte valutazioni che il giocatore sta facendo vivendo sempre a Napoli, dov’è tornato con la compagna Kat ed il figlio Ciro Romeo. Mertens non ha ancora deciso il suo futuro, ma continua a tenersi allenato in attesa di una buona offerta da qualche club.