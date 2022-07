Ostigard sbaglia, Meret pure? Di chi è la colpa, il web si divide – VIDEO

La partita tra Napoli e Adana termina in parità, dubbi sul primo rigore con errore di Ostigard e fallo di Meret. L’errore di leggerezza del difensore norvegese è evidente: Ostigard è convinto che il pallone termini fuori e non protegge il pallone con il corpo, dà per scontato che l’attaccante avversario non cerchi in qualche modo di prendere la palla. Ma a certi livelli, anche in amichevole, non si può dare nulla per scontato: così il pallone resta in gioco. A quel punto con la palla defilata sulla destra e vicino alla linea di fondo, Meret decide di uscire dalla porta e si lancia sul pallone conteso da un giocatore dell’Adana.

All’impatto l’arbitro concede il rigore all’Adana, poi trasformato da Balotelli. Chiarito l’errore di Ostigard, sottolineato pure da Spalletti, c’è chi è convinto che anche Meret non abbia fatto la scelta giusta. Il pallone era molto defilato, non si poteva calciare direttamente in porta, quindi Meret avrebbe potuto tenere la posizione invece di uscire molto fuori dall’area piccola. Il pericolo ci sarebbe stato, ma forse non imminente, perché serviva almeno un altro passaggio per liberare un giocatore al tiro e non c’erano molti giocatori dell’Adana liberi.

Insomma c’è chi è convinto che sul rigore per l’Adana anche Meret abbia commesso un errore, ma forse anche l’arbitro non ha visto molto bene, poiché il portiere sembra toccare la palla.