Napoli sondaggio per Lo Celso del Tottenham

Calciomercato Napoli le ultime notizie di Corriere dello Sport, sondaggio per Lo Celso del Tottenham. Cristiano Giuntoli ha sistemato la difesa con Kim che ieri è diventato ballerino e cantante al primo giorno di ritiro a Castel di Sangro. La società di Aurelio De Laurentiis sta trattando anche la cessione di Zielinski al West Ham. Un affare possibile dato che il club inglese si avvicina molto alla richiesta economica del Napoli e soprattutto offre un contratto da oltre 5 milioni di euro al calciatore.

In caso di addio del polacco, Spalletti sarebbe pronto a tornare al 4-2-3-1. Così il Napoli segue Giovani Lo Celso 26 anni argentino di proprietà del Tottenham. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport per ora c’è stato un sondaggio da parte del club italiano. Prima Giuntoli deve vendere Zielinski, poi affondare il colpo per un altro giocatore. Ma anche in questo caso sono dinamiche che vanno consolidate in brevissimo tempo, dato che Spalletti in ritiro sta provando il 4-3-3 e approfondire un modulo per tutta la durata del ritiro e poi utilizzarne un altro alla prima di campionato, non sembra il massimo della strategia. Lo Celso piace anche alla Fiorentina, la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro, quindi il Napoli con la cessione di Zielinski avrebbe abbondantemente i soldi per acquistarlo.