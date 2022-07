Brutto errore di Politano che sbaglia un gol facile: la reazione di Edo De Laurentiis

Il brutto errore di Politano che si divora un gol, durante Napoli- Maiorca scatena la reazione di Edo De Laurentiis.

Matteo Politano si è letteralmente divorato la rete del 2-1 per il Napoli contro il Maiorca. Proprio sul finale di gara dell’amichevole disputata a Castel di Sangro, Matteo Politano si è ritrovato sul sinistro la palla del possibile vantaggio per gli Azzurri. Politano ha sprecato totalmente la palla gol. Da posizione molto favorevole, a pochi metri di distanza dal portiere avversario, l’ex Inter e Sassuolo ha infatti colpito male la palla, calciandola ben oltre la traversa.

Un errore, quello dell’esterno di Luciano Spalletti a, che evidentemente non è piaciuto ad Edoardo De Laurentiis.

Il vicepresidente della Ssc Napoli, seduto accanto ad alcuni membri dello staff tecnico, è stato inquadrato dalle telecamere che ne hanno immortalato l’espressione; un’espressione che era un misto tra stupore e irritazione.

Politano evidentemente ancora non in forma campionato, avrebbe potuto sfruttare meglio la palla goal, che molto probabilmente avrebbe significato la vittoria per gli azzurri .