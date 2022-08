De Maggio: “Basta, io giornalista libero. Calciomercato, chiude il 31 agosto…”

Valter De Maggio direttore di Radio Goal parla del calciomercato del Napoli, ma si difende anche dalle accuse di faziosità. Troppo spesso il collega di Radio Kiss Kiss Napoli viene indicato come troppo sbilanciato verso la società azzurra, nonostante nel recente passato non abbia risparmiato critiche. Proprio sulla questione, De Maggio ha detto: “Io sono un giornalista libero e non son pagato da Aurelio De Laurentiis. I miei proventi derivano da Radio Kiss Kiss Napoli e Da Mediaset e nessun altro. La mia liberta non è in vendita e non ha prezzo. Anche se De Laurentiis mi facesse un’offerta io la rifiuterei, perché sono fedele alla radio per la quale lavoro. Devo poter dire quello che voglio e non compiacere la società del Napoli“.

Poi il giornalista è intervenuto sul calciomercato del Napoli che si sta complicando, con il Borussia che piomba su Simeone e la Juve che vuole Raspadori: “Io dico che bisogna stare calmi. Capisco l’ansia, ma certe cose non si possono fare in fretta. C’è un mese intero di tempo per prendere i calciatori giusti, quindi non c’è alcuna necessità di affrettare i tempi. Il calciomercato del Napoli resterà aperto fino all’ultimo giorno, questo è poco ma sicuro. Altra cosa sicura è che la società sta lavorando tantissimo, lasciamoli lavorare, sanno cosa fare“.