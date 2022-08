Radio Ufficiale: “Simeone vuole il Napoli. L’interesse di Juventus su Raspadori cambia tutto”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Carlo Alvino si esprime sui temi di calciomercato, direttamente dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, a Castel di Sangro: “Il ruolo più delicato sul quale intervenire è il portiere. Bisogna risolvere in tempi brevissimi il problema: un problema evidente e chiaro, una situazione che si sta portando avanti da troppo tempo. E’ un problema da risolvere con urgenza. Giovanni Simeone verrà acquistato da Aurelio De Laurentiis? Da quello che so, è chiusa per Simeone. Come sempre, però, uno entra e l’atro esce: deve prima partire Andrea Petagna. Il mercato porta a fare una considerazione diversa: fino al momento delle firme, gli accordi verbali e le strette di mano lasciano il tempo che trovano. Insomma, aspettiamo che il tutto sia ufficiale”.

“Anche con Kim le cose sono cambiate in corsa: il sudcoreano aveva un accordo col Napoli, ma il Rennes era pronto a pagare la clausola e, per fortuna, i procuratori hanno mantenuto la parola data al Napoli. Molto, quindi, dipende dalle volontà dei diretti interessati”.

“Simeone vuole giocare col Napoli, è chiaro. Il Borussia Dortmund, però, potrebbe sparigliare le carte, accelerare col Verona; a quel punto, dipenderà da ciò che vorrà fare l’argentino se ci sarà l’offerta ufficiale dalla Germania”.

Infine l’opinione su Giacomo Raspadori: “Se l’interesse della Juventus è reale, l’affare Carnevali lo farà con i bianconeri, anche a cifre inferiori. Se invece la Juve viene usata come specchietto per le allodole, è diverso. Raspadori ha fatto sapere di gradire, e non poco, la destinazione Napoli, ma bisogna aspettare”.