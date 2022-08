TMW: “Zielinski rifiuta il West Ham. Non basta neanche un super triennale”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Si arena il trasferimento di Piotr Zielinski dal West Ham. Secondo la redazione di TuttoMercatoWeb, il calciatore polacco avrebbe rifiutato l’importante offerta degli hammers. Gli inglesi sono arrivati ad offrire un triennale molto ricco da 3,5 milioni di euro più bonus, per un totale superiore a 4, ma l’ex Empoli ed Udinese ha detto no. Anche il Napoli è d’accordo con il West Ham, che ha fatto una proposta d’acquisto di 30 milioni di euro di parte fissa più 10 di bonus facilmente raggiungibili ed ulteriori 5 milioni di euro legati alla qualificazione in Champions League. Zielinski non ne vuole sapere al momento e chiude la trattativa.