Bargiggia: “Chelsea informato dall’agente di Kepa, il Napoli offre solo 1,5 milioni”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KEPA-NAPOLI. Sempre più viva la pista che indirizza Kepa verso il Napoli. Sul proprio profilo twitter Paolo Bargiggia rivela: “L’agente del giocatore ha informato il Chelsea che il club di De Laurentiis è disposto ad offrire non più di 1.5 mln netti di ingaggio, 3 al lordo. Il giocatore attualmente ne guadagna 7 netti. Chi si sposterà per primo e di quanto adesso?”. Queste le parole del noto giornalista, per anni volto e voce della redazione di Mediaset, oggi opinionista di 1 Station Radio e conduttore di Udinese Tv.