Petagna-Monza si arena. Berlusconi vuole riportare in Italia il bomber del Psg

CALCIOMERCATO NAPOLI. PETAGNA-MONZA. Brusca frenata per il trasferimento di Andrea Petagna al Monza. Il presidente Silvio Berlusconi sarebbe infatti perplesso sull’arrivo dell’attaccante del Napoli. Il Cavaliere è stuzzicato, invece, dal sogno di riportare in Italia Mauro Icardi e vorrebbe designarlo come nuovo bomber del club neopromosso in Italia.

Ad essere felice di questo interesse è anche la famosa agente e moglie del calciatore Wanda Nara che vorrebbe tornare a vivere a Milano: Monza di fatti dista solo pochi minuti d’auto dal capoluogo meneghino. Icardi guadagna tanto al Paris Saint Germain, Adriano Galliani sta lavorando affinché i parigini paghino larga parte del contratto (il 75%) per un prestito oneroso. Queste notizie allontanano quindi il trasferimento di Petagna dal Napoli e di fatti rallentano l’arrivo di Simeone dal Verona.