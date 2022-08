Sky – Il Napoli incontra gli agenti di Kepa: accordo vicinissimo

Il Napoli è pronto a fare il passo decisivo per Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea che chiede la cessione. Le ultime novità di calciomercato di Sky sulla trattativa tra Chelsea e Napoli vengono date da Fabrizio Romano di Sky che fa sapere di un incontro oggi tra il Napoli e gli agenti del portiere. Il Chelsea sta lavorando per la cessione di Malang Sarr, difensore centrale accostato anche alla società partenopea e del portiere Kepa.

L’incontro di oggi tra il Napoli e gli agenti di Kepa servirà per discutere i dettagli del prestito. Il club azzurro non vuole andare oltre il pagamento di 2,5 milioni di euro dell’ingaggio del giocatore, quindi il Chelsea dovrebbe coprire gli altri 6,5 milioni di euro. Inoltre bisogna limare i bonus con il club inglese, ma anche in questo senso sembrano non esserci grandissimi ostacoli dopo una fase di stallo. Anche perché Kepa ha scelto Napoli, vuole giocarsi le sue chance e tornare titolare in Champions League. Una decisione che spinge il Chelsea ad avallare il trasferimento del portiere in Italia, anche perché non ha grandi alternative. La società inglese vuole tutelare il suo patrimonio, con la Speranza che a fine stagione si possa rivalutare e magari cedere ad un prezzo conveniente. Al momento il cartellino del giocatore è ampiamente svalutato, dopo due stagioni in cui ha fatto registrare solo 18 presenze.

Intanto il Napoli torna forte anche su Raspadori e Simeone. Il giocatore del Sassuolo ha scelto Napoli per il salto di qualità, mentre il Borussia Dortmund ha mollato Simeone, per andare su un nuovo obiettivo per l’attacco.

Chelsea are working on two possible departures: Malang Sarr, been told he’s in talks with Ligue1 clubs despite Fulham bid. 🔵 #CFC

There’s a meeting scheduled today between Napoli and Kepa’s agent to discuss details of loan proposal.

Both players could leave Chelsea soon. pic.twitter.com/2aJMTNnFDT

