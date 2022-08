Juve maxi ingaggio a Mertens: così dimentica il Napoli

Dries Mertens è ancora senza squadra e la Juve vuole convincere il giocatore belga a vestire la maglia bianconera. Massimiliano Allegri sta fiutando la possibilità di portare a Torino l’attaccante di 35 anni che ha segnato 148 gol con la maglia del Napoli. Un’occasione favolosa, perché Mertens non ha rinnovato con il suo vecchio club e rappresenta un usato garantito, in grado di fare ancora la differenza sia in Italia che in Europa, anche perché fisicamente non ha alcun problema.

Juve: 5 milioni di ingaggio a Mertens

Mertens ha lasciato Napoli ed è tornato in Belgio, ma non ha trovato ancora l’accordo con un altro club. In Italia si parla anche di un interesse dell’Inter per il giocatore. Insomma Mertens fa gola molti anche alla Juve che ha pronto un ingaggio importante per convincere l’attaccante a dimenticare la napoletanità. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “La Juve cerca uno che abbia la sua stessa poliedricità e che possa arrivare senza sborsare soldi. Perciò sta prendendo quota la candidatura di Dries Mertens, svincolato dal Napoli e ancora senza squadra. Il belga arriverebbe a zero e la Juventus potrebbe accontentarlo con uno stipendio da big (intorno ai 5 milioni di euro), oltre a permettergli di giocare la Champions League, competizione alla quale non vuole rinunciare. Ha 35 anni ma conosce bene la Serie A, uno dei requisiti più importanti per Allegri, e risolverebbe due problemi in uno. Da Napoli sussurrano che Ciro sia troppo legato all’azzurro per passare alla Juventus, ma in questi anni ne abbiamo visti tanti di giocatori che di fronte a un’opportunità ghiotta e un ingaggio pesante hanno cambiato idea. La Juve si era già fatta viva un mese fa e Mertens aveva declinato. Ci riproverà nelle prossime ore“. I bianconeri hanno già preso un palo con Koulibaly che ha rifiutato più volte il trasferimento a Torino per amore del Napoli, ma ora ci riprovano con Mertens.