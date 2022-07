Mertens ha lasciato Napoli, Kate commossa: “Addio terra mia”

Dries Mertens la moglie Kat e il piccolo Ciro hanno detto addio a Napoli e sono tornati in Belgio.

Dries Mertens nella mattinata di oggi ha lasciato Napoli con tutta la famiglia. Il giocatore belga, come rivela Areanapoli.it si è fatto accompagnare dal suo amico e tassista di fiducia all‘aeroporto internazionale di Capodichino dove si è imbarcato su un volo Ryan Air, come testimoniato anche dalla story Instagram della moglie Kat.

Dries Mertens era tornato a Napoli nella giornata di mercoledì. In questi giorni ha salutato salcuni amici napoletani e ha trascorso qualche giorno di relax tra la sua casa di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, Positano e Capri.

Dries, come ormai tutti sanno, non ha trovato un accordo con Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il rinnovo contrattuale. Le speranze di un ricongiungimento sono praticamente nulle.

Con emozione e rammarico stamattina, Merten, la moglie e il piccolo Ciro, hanno lasciato Napoli. Particolarmente commossa Kat che ha pubblicato su Instagram alcune foto e video con la frase: “Terra nostra”. A testimonianza del loro amore per Napoli e per i napoletani.