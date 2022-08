Fabian Ruiz alle corde: rischia il Mondiale, ora apre al rinnovo

Cristiano Giuntoli lavora in casa Napoli al rinnovo di Fabian Ruiz, oltre alle tante trattative di calciomercato tra entrate ed uscite. Il club partenopeo sta facendo conto oramai da tempo con il problema legato al rinnovo dello spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023. Ruiz è uno dei quei calciatori imprescindibili per Spalletti, pronto a farlo giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Ma il mancato rinnovo ha fatto sorgere seri dubbi sul suo impiego nella prossima stagione, con il Napoli che si è impuntato ed è pronto a lasciarlo fuori rosa come fatto già con Milik in passato, cosa che gli farebbe rischiare la convocazione ai Mondiali in Qatar.

Rinnovo Fabian Ruiz col Napoli: clamoroso sblocco

Non una vuota minaccia quella de dirigenti azzurri che non hanno mai preteso di tenere il giocatore in rosa, ma hanno sempre chiesto agli agenti del giocatore di portare un’offerta concreta, senza andare in scadenza. In questo modo De Laurentiis ha distrutto la strategia dei procuratori del centrocampista, convinti di andare via in scadenza, per chiedere un lauto ingaggio, rifiutando anche una delle ultime proposte del West Ham, disposto a pagare i soldi del cartellino del giocatore.

Secondo quanto scrive Il Mattino questo pugno duro ha portato ad sblocco nella trattativa per il rinnovo di Fabian Ruiz col Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Non un passaggio di poco conto, dopo le tensioni del fine settimana con Giuntoli che ha ribadito la volontà di adottare il pugno di ferro nei confronti dello spagnolo nel caso in cui non si arrivi a un prolungamento del contratto. Fabian vorrebbe tornare nella Liga ma non ci sono offerte: solo il Manchester United ne ha presentata una, ma ritenuta troppo bassa dal Napoli. Ora si lavora sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni. Probabilmente, verrà inserita un clausola non alta (30 milioni?) proprio come segnale di serenità“.