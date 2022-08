Calciomercato e tagli ingaggio, arriva la stoccata di Spalletti a De Laurentiis

Luciano Spalletti chiede rinforzi per il suo Napoli. A 14 giorni dall’avvio del campionato ci sono ancora tantissime incognite in casa azzurra. Giuntoli sta lavorando per risolverle, ma le trattative durano una eternità e ci sono tanti incastri da far quadrare. Kepa del Chelsea si avvicina, ma manca ancora qualche dettaglio sui bonus.

Poi c’è il sostituto di Mertens che sarebbe Raspadori, ma il Sassuolo rifiuta la prima offerta ed il Napoli non affonda il colpo. La cessione di Petagna al Monza rallenta e questo ha fatto inserire il Borussia Dortmund su Simeone, giocatore che il Napoli ha bloccato da tempo.

Calciomercato: Spalletti vuole rinforzi per il Napoli

Con il campionato di Serie A alle porte anche Spalletti si aspetta una accelerata nelle trattative. Il tecnico lo ha detto alla fine di Napoli-Maiorca. Ma certe parole non vengono utilizzate per caso, come riporta Corriere dello Sport, l’allenatore ha precisato: “Da quando sono arrivato si parla di abbasare gli stipendi, ma abbiamo già tolto una bella fetta e ora vediamo di completare la squadra“. Tradotto: Spalletti voleva che restassero Koulibaly e Ospina, ma sono andati via, Insigne è andato al Toronto e pure Mertens ha salutato tutti. Forse il belga è l’unico per il quale il tecnico non ha rimpianti.

In ogni caso si è abbassato in maniera netta il tetto degli ingaggi, con la possibilità che si abbassi ancora visto che ci sono in ballo le cessione di Zielinski e Fabian Ruiz. Ecco perché Spalletti chiede rinforzi sul calciomercato, senza attendere oltre, perché il campionato non aspetta nessuno.