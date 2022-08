IL MATTNO – Kepa, ultimatum al Chelsea: vuole il Napoli. Trattativa si sblocca

Ultime novità di mercato su Kepa Arrizabalaga portiere del Chelsea che ha scelto Napoli come sua futura destinazione. Secondo quanto riferito da Il Mattino il giocatore ha rotto completamente con il tecnico Tuchel che non lo ha mai preso in considerazione. Basti pensare che nella stagione 2021/22 ha giocato solo 4 partite. Poche, pochissime, per un portiere pagato 80 milioni di euro dal Chelsea nel 2018 e definito un fenomeno. Ieri il giocatore ha incontrato i manager del Chelsea ed ha confermato la sua volontà di andare via e di vestire la maglia del Napoli. In casa azzurra c’è lo stesso problema portiere da quando è andato via Ospina, che il club non ha ancora risolto.

Kepa al Napoli: il problema dei bonus

Spalletti avrebbe puntato tutto su Ospina, ma il rinnovo con il Napoli non è stato possibile. Ora la fiducia in Meret è vicino allo zero, si capisce dalle dichiarazioni di Spalletti che dice: “Meret, per ora è il nostro portiere“, che sono molto differenti da quelle utilizzata quando voleva tenere Ospina in azzurro. Inoltre su Meret pesano gli errori, quello con l’Adana, ma soprattutto quello con il Maiorca, che dà il senso della scarsa serenità del giocatore.

Ecco perché il Napoli continua a puntare su Kepa ma vuole pagare al massimo 2,5 milioni di euro di stipendio al giocatore, con il Chelsea che dovrebbe pagarne 6,5 milioni. Inoltre il Mattino fa sapere che “Il Chelsea lo dà in prestito secco per 3 milioni, ma ballano i bonus: i londinesi voglio 2 milioni in caso di qualificazione Champions e 2 milioni se il Napoli passa agli ottavi. Il club azzurro offre la metà. Affare in dirittura d’arrivo, in un modo o in un altro. C’è Kepa, certo, ma senza dimenticare Neto e soprattutto Mignolet ma anche Navas del Psg e Trapp dell’Eintracht Francoforte. Opzioni da tenere sempre d’occhio”.