CORSPORT – Borussia Dortmund molla Simeone, c’è solo il Napoli che tentenna ancora

Giovanni Simeone al Napoli sta diventando una telenovela, ora anche il Borussia Dortmund ha cambiato obiettivo, ma il club azzurro non chiude la trattativa. Le ultime novità di calciomercato su Simeone del Verona di Corriere dello Sport, fanno sapere che il club tedesco si è ritirato dalla corsa per il giocatore. Il Borussia deve trovare un sostituto di Haller, alle prese con una grave malattia, e nei giorni scorsi si è avvicinato molto al Cholito. I tentennamenti del Napoli permettono l’ingresso di altri club, anche perché il Verona ha fretta di monetizzare la cessione. La società di De Laurentiis, invece, non ha alcuna fretta come sottolineato anche da Valter De Maggio che ha rassicurato tutti sul mercato degli azzurri.

Borussia niente Simeone, il Napoli deve chiudere

“La concorrenza del Borussia per Simeone è durata il tempo di un sondaggio: dopo il dramma di Haller è cominciata la caccia al sostituto, ma dopo aver raccolto informazioni e la certezza che l’attaccante del Verona è un promesso sposo del Napoli, il Dortmund ha virato sull’olandese Modeste. Capitolo chiuso. Ma la storia del doppio affare, invece, non lo è ancora: il Cholito arriverà quando il Monza compirà il passo decisivo e definitivo per l’acquisto di Petagna” scrive Corriere dello Sport.

Senza il Borussia Dortmund su Simeone, il Napoli ha di nuovo la strada spalancata, ma deve fare in fretta, anche perché sono tanti i club che cercano una punta centrale. C’è ad esempio il Sassuolo che cerca un giocatore proprio in quella posizione e sta puntando Pinamonti dell’Inter, avendo anche una disponibilità economica importante dopo l’addio di Scamacca. Il Cholito è lì che aspetta il Napoli, ma gli azzurri aspettano che si chiuda la trattativa lunghissima ed estenuante con il Monza, per portare Petagna alla corte di Galliani e Berlusconi.