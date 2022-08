Raspadori sceglie Napoli: De Laurentiis alla svolta, pagamento stile Locatelli

Calciomercato Napoli le ultime novità di oggi sulle trattative del mercato dei partenopei. Giuntoli e De Laurentiis vogliono portare Raspadori al Napoli, un colpo che al presidente piace molto. Negli ultimi giorni è entrata in scena la Juve che aveva messo l’attaccante neroverde tra gli obiettivi futuri, ma ha deciso di muoversi con decisione quando ha capito che il Napoli poteva fare sul serio. L’intervento dei bianconeri sembra comunque in ritardo, perché il club azzurro ha già trovato l’accordo con il giocatore, che vede nel Napoli la prospettiva di un salto di qualità immediato.

Napoli, De Laurentiis tratta per Raspadori col Sassuolo

Sono giorni decisivi per il giocatore del Sassuolo. L’attaccante 22enne si continua ad allenare regolarmente ed è sceso in campo anche durante l’ultima amichevole disputata, ma le sirene di calciomercato non si allentano. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Giacomo Raspadori vuole il Napoli esattamente come il Napoli vuole lui: di questo il Sassuolo è perfettamente consapevole. E ciò significa che il passo decisivo spetta a lui, Aurelio De Laurentiis: sì, ora tocca al presidente scendere in campo e trovare la formula giusta con il Sassuolo per l’attaccante del futuro. La valutazione è stata comunicata: 35 milioni di euro. E si studia una soluzione modello Locatelli, Locatelli alla Juve: tipo un pagamento dilazionato in tre anni. In tre esercizi, come si dice in gergo: l’importante, come ha sottolineato Carnevali, è stringere i tempi. Il Napoli e Raspadori hanno l’accordo, sulla base di un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma per chiudere un affare che tutti, ma proprio tutti gli abitanti del pianeta azzurro aspettano – a cominciare da Spalletti – è necessario accelerare“. De Laurentiis scende in campo per Raspadori al Napoli, questa può essere la mossa giusta per sbloccare definitvamente l’affare, anche perché il campionato sta per cominciare.