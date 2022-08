Sky – Juve pronta a tutto per Raspadori, incontro con gli agenti

La Juve vuole Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. I bianconeri provano a superare il Napoli nella trattativa. La società piemontese si è fiondata su Raspadori, vecchio obiettivo di mercato, quando ha capito che il Napoli avrebbe potuto seriamente ingaggiare l’attaccante.

Gianluca Di Marzio sulle ultime novità di calciomercato fa sapere: “La Juve fa sul serio per Giacomo Raspadori. La dirigenza bianconera, infatti, ha fissato un incontro con agenti del giocatore e ha avviato i primi contatti con il Sassuolo per cercare di superare il Napoli. Il giovane attaccante – campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale di Roberto Mancini – sta ora salendo nella lista degli obiettivi dei bianconeri, che sono sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo. Il Napoli, che è da tempo sul giocatore, rischia quindi di essere superato, non avendo ancora trovato un accordo con il Sassuolo“. Intanto il Sassuolo sta prendendo Pinamonti dall’Inter, anche se l’attaccante dovrebbe essere il sostituto di Scamacca ceduto al West Ham per 42 milioni di euro.