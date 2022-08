Rai – Juve colpo ‘gobbo’ Raspadori, Kepa ci sono due problemi

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma il giocatore piace anche alla Juve che ha contattato il suo entourage. I bianconeri si sono inseriti di prepotenza in una trattativa in cui c’era solo il Napoli che ha trovato anche l’accordo col giocatore. Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai a Televomero fa sapere che la Juve ha “preso immediatamente contatti con gli agenti del giocatore appena ha saputo che il Napoli poteva concretizzare l’affare. Ora la Juve tenta il colpo gobbo al Napoli, ma deve affrettarsi perché il Sassuolo vuole prendere Pinamonti dall’Inter“.

Venerato parla anche di Kepa al Napoli, obiettivo numero uno degli azzurri. C’è ottimismo per la “chiusura dell’affare, ma ci sono anche due problemi. Il primo riguarda De Laurentiis che non vuole spingersi oltre 1,5 milioni di euro per il pagamento del prestito, al massimo può arrivare poco oltre i 2 milioni di euro ma sicuramente non si 2,5 milioni di euro di cui parlano gli altri. Inoltre il Chelsea vorrebbe dei bonus legati agli obiettivi raggiunti dal Napoli, come qualificazione Champions League e altri. Ecco perché Giuntoli tiene monitorati Mignolet, Lunin e Neto. Tre portieri che possono essere presi più facilmente dal Napoli per completare la rosa di Spalletti “.