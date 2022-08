SKY – Il Napoli cede Contini alla Sampdoria. Giuntoli lavora per il nuovo portiere da regalare a Spalletti”

Sky, Gianluca di Marzio ha parlato della cessione di Contini alla Sampdoria e del nuovo portiere del Napoli.

Il Napoli continua a lavorare per regalare un portiere di alto livello a Luciano Spalletti. Ben avviati i contatti con il Chelsea per Kepa, resta da risolvere il nodo relativo all’ingaggio. I partenopei sondano come alternativa anche Mignolet, al momento in forza al Bruges.

Nikita Contini è pronto a salutare il Napoli per trasferirsi in prestito alla Sampdoria. Della questione ne ha parlato l’esperto di calciomercato delle reti SKY Gianluca Di Marzio:

“Il portiere dirà sì alla Sampdoria a metà settimana: in queste ore è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro anche Vincenzo Pisacane, agente del calciatore azzurro, per portare avanti in maniera decisiva la trattativa che trasferirà Contini a Genova per la prossima stagione, pronto a rilevare i gradi di vice Aureo e giocarsi le sue chances nel massimo campionato”.

NAPOLI, CONTINI ALLA SAMPDORIA: LE ULTIME

Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto: “Contini, a Napoli da oltre un decennio, si era messo alla prova fin qui sempre con club di Serie B nelle ultime stagioni, mentre nella stagione 2020/21 aveva giocato da terzo portiere in azzurro senza mai avere reali occasioni. Lo scorso anno si è messo in mostra prima a Crotone e poi a Vicenza, decisivo per la scelta Sampdoria è stato il preparatore dei portieri che era con lui già nella precedente esperienza alla Cremonese. La trattativa si potrebbe concludere mercoledì o giovedì, con il Napoli che contestualmente continuerà a lavorare per il nuovo portiere da regalare a Luciano Spalletti”.