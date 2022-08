Napoli-Castel di Sangro 8-0: Olivera in gol, Spalletti incantato da un giocatore

Il Napoli ha svolto oggi una partita di allenamento contro il Castel di Sangro terminata 8-0. Luciano Spalletti ha voluto dare spazio ai calciatori meno impegnati nelle due amichevoli, in particolare in Napoli-Maiorca. Il tecnico con il passare dei giorni può fare sempre meno esperimenti, quindi deve puntare sugli uomini che saranno chiamati in causa a cominciare dal 15 agosto. Ecco perché l’allenatore ha voluto testare anche quelle che vengono chiamate secondo linee, ma anche giocatori su cui è in corso una valutazione importante.

Due di questi sono sicuramente Zerbin e Gaetano che hanno giocato Napoli-Castel di Sangro. I due si sono messi in evidenza con il centrocampista che ha segnato una bellissima rete, mentre Zerbin ha siglato una doppietta. Due gol anche per Ounas che è sempre vicinissimo alla cessione. In rete anche il nuovo acquisto Olivera che ieri ha saltato la partita con il Maiorca per una forte emicrania. Gli altri gol sono stati segnati da Zedadka e Juan Jesus. Spalletti continuerà a fare valutazioni su Zerbin e Gaetano, anche se è possibile che entrambi vadano di nuovo in prestito. Gaetano lo vuole la Cremonese, salita in Serie A ma convinta che il centrocampista napoletano possa fare la differenza anche nella massima serie. Zerbin è forse il ‘giovane’ che più ha convinto Spalletti e viene chiesto da molti club di Serie A e B, ma potrebbe anche restare.