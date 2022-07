Napoli ecco la nuova maglia Armani e tutti i kit: i prezzi

Il Napoli presenta ufficialmente la nuova maglia sul proprio store e su quello di Amazon, tutti i kit disponibili. Il club azzurro in mattinata sui social ha pubblicato un post in cui fa sapere che la nuova collezione Armani per la stagione 2022/23 è disponibile all’acquisto.

Nuova maglia Napoli: i prezzi

C’era tanta curiosità per scoprire le novità dei vari kit gara e allenamento del Napoli firmati Armani.

La prima maglia azzurra e la seconda maglia bianca hanno un costo di 125 euro.

Anche la maglia fucsia del portiere ha un costo di 125 euro.

Per i pantaloncini abbinati servono 58 euro.

Le calze da gara hanno un costo di 15 euro.

Il set gara Junior home 2022/23 ha un costo di 45 euro.

Oltre alla nuova maglia per la stagione 2022/23 del Napoli, sono disponibili anche i kit ed i prezzi per i kit di allenamento:

La SSCN Napoli maglia allenamento Blu Navy 2022/23 ha un costo di 59 euro.

La SSCN Felpa allenamento Blu Navy ha un costo di 79 euro.

Mentre il pantalone di allenamento ha un costo di 49 euro.

Tutto l’abbigliamento griffato Napoli e Armani per la nuova stagione calcistica è disponible sia sullo store ufficiale della SSCN ma anche nel Brand store di Amazon, oltre che nei negozi specializzati.

Bisognerà ancora attendere per conoscere le altre novità per le maglie da gioco ufficiali del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha detto che anche quest’anno verranno prodotte 12 o 13 maglie. Un po’ sulla scia della scorsa stagione, quando il club azzurro presentò una serie di maglia speciali come quella di halloween, la flame o quella dedicata a Maradona.