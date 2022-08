Meret o Marfella errore in partitella: la prova video

Alex Meret è da giorni sotto il fuoco di fila della critica, anche perché lo stesso Spalletti fa capire di voler un portiere diverso dall’ex Spal. L’allenatore non ha mai speso parole di grande elogio per Meret, tanto che il Napoli è molto vicino a Kepa.

Ma Meret nelle ultime settimane non sembra sereno mentalmente, cosa che condiziona anche le sue indubbie qualità tecniche. Il portiere ha commesso un errore, insieme con Ostigard nella partita con l’Adana, ma forse quello più evidente è stato quello commesso in Napoli-Maiorca sul pareggio di Raillo, anche se c’è chi è convinto che Meret non abbia commesso nessun errore perché disturbato da Mario Rui.

Meret o Marfella, l’errore in partitella

Ancora prima però sempre il portiere italiano era stato protagonista di un altro errore che ha generato migliaia di commenti. Il tutto è avvenuto durante una partitella a campo ridotto, che è diventata un caso per un video che è circolato anche sui social.

Ma andiamo con ordine, la partita è blu contro gialli: nel video si vede uno dei blu scaricare verso il portiere, con i gialli che attaccano. Il portiere sbaglia l’impostazione sotto pressione ed il pallone finisce sui piedi di Lobotka che segna facilmente. Anche se c’è da ricordare che si tratta di partita a campo ridotto, che serve proprio per allenare il pressing dei giocatori, quindi il portiere ha molto meno spazio per controllare il pallone.

Anche noi di Napolipiu siamo stati tratti in inganno dalle immagini di qualità poco chiara (essendo state girate in maniera amatoriale con uno smartphone), ma ancora di più dal fatto che sul profilo della SSCN sia stata pubblicata una foto di Meret che festeggia la vittoria di quella partita con il gruppo dei gialli, ma che potrebbe essere anche una foto di repertorio a questo punto.

Ma dopo aver visionato le ‘prove’ video che ci ha fornito l’autore di quella ripresa, abbiamo potuto vedere meglio che effettivamente il portiere che commette l’errore è Meret e non Marfella. Lo si capisce dal fatto che uno dei portieri in campo ha i capelli biondi ed è Contini, ma anche da un altro dettaglio come i colori dei guanti di Meret di colore giallo (come si vede dalla foto pubblicato su instagram proprio dal portiere), mentre Marfella utilizza guanti blu.

Questa spiegazione non serve per gettare fango o screditare Meret, che resta un portiere dalle grandi qualità che ha bisogno solo di tranquillità ed il Napoli fa benissimo se non perde il controllo del giocatore, magari rinnovando e mandandolo in prestito. Ma serve dare credito a chi ha girato il video e che si è visto attaccato anche in maniera furente sui social, semplicemente per aver messo in evidenza un fatto realmente accaduto. Solo chi non opera non sbaglia, questo vale per Meret quanto per noi che abbiamo potuto prendere una svista in buona fede.