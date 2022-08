Kvaratskhelia in panchina con la fasciatura: arriva una rassicurazione

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel di Sangro, oggi si segnala Kvaratskhelia in panchina con una vistosa fasciatura. L’immagine ha destato la preoccupazione dei tanti tifosi presenti, visto che il giocatore è uno di quelli che maggiormente si sta mettendo in mostra durante i due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Kvaratkshelia è stato toccato duro più volte durante l’amichevole Napoli-Maiorca, questo ha fatto destare ancora più preoccupazione tra i tifosi presenti al Patini, ma anche coloro che seguono le vicende di casa Napoli da lontano.

Sull’infortunio con fasciatura di Kvaratskhelia è intervenuto Dachi Tsurtsumia, giornalista georgiano e molto vicino all’attaccante del Napoli. Il collega su twitter ha scritto: “Non preoccuparti per Kvaratskhelia. Non sta succedendo niente di speciale. Sta bene, giocherà contro il Girona“. Dunque una rassicurazione importante, visto che proviene da una fonte che sicuramente ha maggiori possibilità di avere delle notizie sulla questione.

Napoli-Girona sarà la terza amichevole internazionale che gli azzurri giocheranno a Castel di Sangro, in vista dell’avvio del campionato di Serie A. Il match si giocherà alle 18.30 e sarà trasmesso in pay per view, al costo di 9,99 euro, con immagini prodotte dal Napoli attraverso il canale facebook della società azzurra, oppure attraverso la piattaforma Sky e Sky Go.