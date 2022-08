Osimhen: gli agenti vogliono parlare col Napoli, la risposta della società

Ultime notizie di calciomercato con gli agenti di Victor Osimhen che hanno chiesto un incontro con il Napoli. Secondo Il Mattino dietro questa richiesta c’è una manovra da parte del suo entourage di cercare una cessione in questo ultimo mese di mercato. Ieri Osimhen non ha preso parte all’allenamento, ufficialmente per questioni legate al marketing, come annunciato anche dalla società azzurra.

Cresce però l’ansia intorno al giocatore nigeriano che piace al Bayern Monaco. Secondo quanto scrive Il Mattino gli agenti di Osimhen hanno chiesto un incontro con il Napoli ma la risposta della società partenopea è stata perentoria e senza possibilità di fraintendimento: “Siamo fuori tempo massimo per ascoltare qualsiasi tipo di eventuale proposta“. Insomma la SSCN non prende nemmeno in considerazione la possibilità di cedere il giocatore in queste ultime settimane di calciomercato, anche perché il 15 comincia la nuova stagione di Serie A per il Napoli e perdere l’attaccante di riferimento non sarebbe il massimo.

La cessione di Osimhen può essere rimandata al 2023, quando si potrebbe fare una plusvalenza ancora maggiore. Intanto il club continua a lavorare su nomi in entrata. La pista Simeone si è riaccesa grazie al Borussia Dortmund che ha cambiato obiettivo. Si tratta anche per Raspaodori, mentre Kepa sembra veramente vicino.