Napoli amichevoli a pagamento, il giornalista georgiano: “Inaccettabile”

Il Napoli oggi gioca in amichevole contro l’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella. Per assistere alla partita attraverso tv e streaming bisognerà pagare 9,99 euro su qualsiasi piattaforma. È sempre stato così nell’era De Laurentiis che in questa stagione ha concesso almeno due amichevoli gratuite, quelle giocate a Dimaro contro formazioni di dilettanti. Ora che ci sono le amichevoli internazionali, quindi con maggiore curiosità di vedere il comportamento del club, il Napoli decide di farle pagare. Una scelta criticata fortemente da Paolo Del Genio. Oggi perché la critica alle amichevoli a pagamento è arrivata anche dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia che segue costantemente le vicende del Napoli da quando Kvaratskhelia è sbarcato in Italia.

“Pagherò e la guarderò, ma quell’atteggiamento è inaccettabile” ha scritto il giornalista georgiano a proposto delle amichevoli del Napoli disponibili in pay tv. In realtà Dachi Tsurtsumia aveva scritto anche un altro post, sempre riferito all’amichevole Napoli-Adana, poi cancellato. Ma polemica c’è stata anche per i prezzi dello stadio Patini. Il Napoli ha imposto 30 euro per le curve e 40 euro per gli altri settori. Prezzi ritenuti eccessivi, infatti la prevendita di Napoli-Adana al Patini è stata un flop. Ma la società azzurra ha bisogno di quei soldi per ripagare le spese di organizzazione e dei viaggi internazionali.