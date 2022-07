Napoli-Adana: prezzi alle stelle, prevendita flop

Il Napoli gioca oggi in amichevole contro l’Adana di Montella e Balotelli. La prima amichevole internazionale organizzata dalla SSCN per il ritiro a Castel di Sangro del Napoli. Non sono mancate le polemiche anche in questo caso, visti prezzi molto alti previsti dal Napoli per le quattro amichevoli che si disputeranno allo stadio Patini. Trenta euro per le curve, 40 euro per gli altri settori, prezzi tutt’altro che popolari che servono a coprire le spese di organizzazione della società azzurra e non finiscono nelle casse del Comune.

Napoli-Adana: oggi l’amichevole

Oggi si scende in campo ed il Napoli gioca con l’Adana, si ci attendeva l’abbraccio del pubblico ma la prevendita è per ora un flop. Basta guardare sul sito di ticketone per capire come la disponibilità sia alta in molti dei settori messi a disposizione. Corriere dello Sport segnala che sono stati venduti 700 biglietti rispetto ai 5000 messi a disposizione dallo stadio Patini. Ad influire sul mancato afflusso di massa è sicuramente la politica dei prezzi scelti dalla società. Polemica sui prezzi anche per quanto riguarda la scelta di far pagare 9,99 euro la visione di Napoli-Adana su Sky ed in streaming. Un prezzo ritenuto esagerato anche da Paolo Del Genio.

Insomma se le amichevoli del Napoli dovevano servire per caricare la squadra, oltre che provare soluzioni tattiche, la scelta della società non sembra la migliore possibile.