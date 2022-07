Zielinski al West Ham: arriva un altro tesoretto per il Napoli

Piotr Zielinski può essere ceduto al West Ham, il club inglese fa sul serio e dopo aver chiuso l’acquisto di Scamacca è pronto a chiudere per il polacco del Napoli. Il giocatore ha aperto al trasferimento, un tassello importante dato che fino ad ora c’era sempre stata chiusura da parte del centrocampista.

La prima offerta del West Ham per Zielinski è stata di 30 milioni di euro, ma nei prossimi giorni può esserci un rilancio importante in grado di sbloccare definitivamente la trattativa.

Gli Hammers sono pronti ad investire 36 milioni di euro per il giocatore, più un contratto di 5 milioni di euro per Zielinski. In questo modo Aurelio De Laurentiis andrebbe ad incassare altri soldi dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. Fino ad ora dei 40 milioni di euro incassati per il difensore senegalese sono stati spesi ‘solo’ 20 milioni di euro per Kim. Quindi in cassa restano altri 20 milioni di che sommati ai potenziali 36 milioni di euro per Zielinski andrebbero a fare 56 milioni di euro. Insomma una bella cifra da poter investire sul mercato, anche se ora i nomi per sostituire Zileinski non sono di primissima fascia, si parla di Barak del Verona, mentre i tifosi sognano altri giocatori molto più importanti.