Kim oggi primo allenamento: retroscena a Castel di Sangro

Kim Min-jae è arrivato a Castel di Sangro ed oggi è prevista l’ufficialità dell’operazione. Il giocatore sudcoreano è stato acquistato dal Fenerbahce pagando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Kim è arrivato nel ritiro del Napoli già nella serata di ieri dopo aver svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Possibile anche il primo allenamento per Kim, come scrive Il Mattino: “Dopo le visite mediche Kim ha raggiunto a Castel di Sangro i nuovi compagni di squadra nel ritiro abruzzese. È arrivato all’ora di cena, quando il resto della squadra era già a tavola. È stato accolto da tutti e in particolare da Spalletti che lo ha fortemente voluto. Si erano sentiti già nei giorni scorsi e ieri hanno potuto scambiare le prime parole di persona. L’allenatore gli ha confermato la stima e la grande fiducia che ripone nel suo contributo per questa stagione. Oggi è prevista l’ufficialità del suo trasferimento e solo dopo inizierà a muovere i suoi primi passi da giocatore del Napoli. Stasera c’è la partita con l’Adana, ma in mattinata, quando il resto della squadra si allenerà a porte chiuse, sul terreno di gioco del Patini potrebbe scendere anche Kim per prendere confidenza con i compagni“.

Per l’arrivo di Kim al Napoli è stato decisivo l’incontro tra un esponente dell’entourage del giocatore e la società azzurra. Il retroscena viene svelato da Gazzetta: “Lunedì, però, l’arrivo a Rivisondoli di un membro del suo vasto entourage aveva fatto intuire quanto vicino fosse il brindisi: l’inviato dell’agenzia portoghese di Lourenco Rita ha incontrato DeLa e Giuntoli, e poi ieri mattina insieme con il ds ha anche assistito all’allenamento della squadra a Castel di Sangro. Kim, invece, era a Villa Stuart per le visite accompagnato dai suoi agenti coreani e da un altro membro del gruppo avvistato anche a Dimaro“