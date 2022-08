Jorginho: “Ho chiamato spesso Koulibaly per farlo venire al Chelsea”

Kalidou Koulibaly ha iniziato da pochi giorni la sua nuova avventura al Chelsea. Tra coloro che hanno spinto per il suo acquisto ha avuto un ruolo di rilievo Jorginho che ha svelato a Sky Sport un aneddoto interessante sul trasferimento del senegalese: “Credo sia stato un acquisto molto positivo per il club, perché Kalidou Koulibaly non è solo un giocatore forte che ci aiuterà tantissimo in campo, ma credo che ci aiuterà molto in spogliatoio, considerando la persona che è. E’ un ragazzo eccezionale. Durante la trattativa per il suo passaggio l’ho chiamato spingendolo a venire. E sono molto felice che sia successo”.