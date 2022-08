Corriere del Mezzogiorno: “Raspadori? Il Napoli non ha paura della Juventus”. Ecco il motivo

CALCIOMERCATO NAPOLI. RASPADORI-NAPOLI. “Il Napoli non teme la Juventus per Raspadori“: lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il ds emiliano Giovanni Carnevali chiede 35 milioni per lo sgusciante attaccante e nei giorni scorsi ha fatto i nomi delle due maggiori pretendenti: partenopei e bianconeri. Secondo il quotidiano nazionale, il Napoli è forte dell’accordo con il calciatore, in maglia azzurra percepirebbe più del triplo riguardo allo stipendio attuale e disputerebbe la Champions League. Probabilmente Carnevali ha fatto il nome della Juventus perché desidera accelerare la trattativa, con l’obiettivo di trovare un eventuale sostituto di Raspadori.