Raspadori-Napoli, richiesta folle di Carnevali a De Laurentiis

Carnevali e De Laurentiis si rivedranno presto per discutere il trasferimento di Raspadori al Napoli. Fuori mercato la richiesta economica del Sassuolo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua il pressing su Raspadori, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una distanza ancora netta tra l’offerta del Napoli e la richiesta del Sassuolo.

Raspadori sta mettendo pressione al Sassuolo affinché accetti l’offerta del Napoli.

“Ci sono alcuni passaggi significativi sulla trattativa tra il Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali per il trasferimento in azzurro dell’attaccante. Il Napoli sta lavorando su Raspadori per il quale, però, c’è ancora una sensibile differenza: Carnevali chiede la cifra record di 42 milioni più le commissioni, l’offerta del Napoli è ferma 25-30 milioni”.

“Dopo il vertice di venerdì nel week end sono previsti solo contatti telefonici. Il presidente e imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentiis punta sulla volontà del giovane talento della Nazionale che ha scelto il Napoli e, insieme al suo agente Tinti, sta mettendo pressione sull’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali“. Il 15 agosto sarà già campionato, e Spalletti appare molto preoccupato, spera di avere Raspadori e un portiere quanto prima, se dovesse partire Fabian, gli azzurri dovranno prendere anche un centrocampista.