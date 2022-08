Calciomercato Napoli, Spalletti lancia un allarme chiaro

Il calciomercato del Napoli non decolla ma la squadra va completata lo dice chiaramente Spalletti, tirando in ballo la società. Il tecnico del Napoli lancia un allarme chiaro per quanto riguarda le manovre di mercato degli azzurri. Al termine di Napoli-Espanyol parlando delle trattative in corso, Spalletti ha detto: “Mi aspetto qualcosa? Non me lo aspetto io, se lo aspetta la società, sanno che la squadra non è completa. Il progetto di ringiovanimento? Ci lavoro con entusiasmo, ma sappiamo che bisogna mettere a posto delle cose“.

L’allenatore è bravo a tirare in ballo la società, a scaricare la responsabilità su tutti, facendo capire che non è lui a chiedere giocatori ma è lampante che ci sono delle lacune. Mertens è andato via e serve un sostituto, il Napoli non ha il secondo portiere, volendo considerare Meret ancora all’interno della rosa. Il 15 agosto si comincia a giocare e l’allarme lanciato da Spalletti non è difficilissimo da comprendere. Il tecnico vuole Raspadori, o uno come lui, ed un portiere. Il Napoli però si sta infilando in uno di quei cunicoli bui del calciomercato da cui è difficile uscire con qualcosa di buono. Se il Napoli ha veramente 30 milioni da spendere allora chiuda in giocatore di livello, sulla piazza non c’è solo Raspadori. Se poi questi soldi non ci sono, allora il discorso è diverso.