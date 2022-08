Spalletti: “Epanyol chiuso. Il ritiro è andato bene, ci sono ancora cose da sistemare”

Luciano Spalletti ha parlato al termine dell’amichevole tra il Napoli e l’Espanyol terminata a reti bianche. Il tecnico è fiducioso ma attende rinforzi.

Si chiude il ciclo di amichevoli pre-stagionali per il Napoli di Spalletti, che nell’ultimo match prima della nuova stagione ha affrontato l’Espanyol. Si è concluso il ritiro con, gli azzurri che guardano già alla prima sfida di campionato contro il Verona, prevista al Bentegodi il 15 agosto.

Prima del Verona, però, esperimenti finali nel match contro il team catalano, anch’esso pronto a iniziare la Liga, due giorni prima del Napoli: per l’Espanyol, infatti, l’esordio nel torneo spagnolo avverrà il 13 agosto a Vigo contro il Celta.

Reduce dal successo contro il Girona per 3-1, altro scontro spagnolo per il Napoli, pronto a scendere in campo con la formazione tipo che si vedrà nella nuova stagione: salutati Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne, spazio ai nuovi arrivati nel calciomercato estivo.

Luciano Spalletti al termine di Napoli-Espanyol, ha parlato ai canali social della SSC Napoli. “Il ritiro è andato benissimo. E’ una città che tifa per il Napoli. Ci sono stati pochi infortuni. Abbiamo incontrato squadre che si sono chiuse, come l’Espanyol. Ci siamo abituati alla garra vera. Dobbiamo solo pensare a migliorare”.

“Siamo al punto che dovevamo essere. Ci sono cose in evoluzione. Alcune cose sono da sistemare, ma succede in qualsiasi momento dell’anno”, ha riferito il tecnico azzurro.

Luciano Spalletti è più che preoccupato del calciomercato del Napoli che non decolla. L’attacco è apparso sin troppo sterile e resta ancora da risolvere il nodo portiere.