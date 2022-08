Corriere dello Sport – Spalletti preoccupato, il calciomercato del Napoli non si sblocca

Luciano Spalletti è più che preoccupato del calciomercato del Napoli che non decolla. Ieri è fallito il primo assalto a Giacomo Raspadori, anche se il Sassuolo ha aperto alla cessione del giocatore, come sottolinea Luca Cerchione. Servirà un nuovo incontro tra De Laurentiis e Carnevali per sbloccare la situazione come fa sapere Sky, ma a nove giorni dall’inizio del campionato la squadra è incompleta. “La sua stima per Raspadori è notevole, notevolissima, sia dal punto di vista tecnico sia sul piano umano. Spalletti lo aspetta ed è pronto a studiare una formula offensiva

in grado di esaltare le qualità del giocatore e anche il gioco della squadra: alla Mertens ultima maniera, per intenderci; e dunque dietro Osimhen nel 4-2-3-1, considerando che nella stagione precedente Jack ha sistematicamente agito alle spalle di Scamacca conquistando passerelle e copertine. Sarà lui, l’allenatore, il più preoccupato dall’esito della riunione di ieri: c’è da scommetterci” scrive Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli: a Spalletti manca anche un portiere

Ma l’attaccante non è tutto, anche se è fondamentale perché Mertens ha detto addio, la società ha deciso di non tenerlo, una scelta legittima dettata da questioni economiche, ma aveva il dovere di sostituirlo per tempo. Perché in questo modo si rischia di cominciare il campionato con una rosa incompleta. Ma l’attaccante non è l’unico problema a preoccupare Spalletti che non ha nemmeno il portiere titolare. Ufficialmente è Meret, che doveva andare allo Spezia, ma le lungaggini del Napoli per Kepa hanno indotto i liguri a puntare su Dragowski. Ma Meret è ampiamente sfiduciato quindi è improponibile come primo portiere del Napoli. Spalletti ha fatto capire che è tutt’altro che il suo portiere preferito, ma ad oggi non ci sono grandi passi avanti. La società fa sapere che serve calma, che il mercato chiude il 31 agosto. Ma dal 15 al 31 agosto ci sono ben 4 partite di campionato, 12 punti che possono rappresentare un handicap per il cammino del Napoli. Spalletti lo sa, per questo è preoccupato.