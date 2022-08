Sky -Napoli e Sassuolo: fissato nuovo incontro per Raspadori, la situazione

Napoli e Sassuolo si rivedranno di nuovo per trattare il trasferimento in azzurro dell’attaccante Giacomo Raspadori. Oggi c’è stato un primo round tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali che si è concluso con un nulla di fatto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky è stato un incontro interlocutorio, in cui però si è capita l’enorme distanza che c’è tra domanda ed offerta e che preoccupa moltissimo Carlo Alvino.

Napoli e Sassuolo: incontro in 48 ore per Raspadori

Le ultime notizie di calciomercato su Raspadori al Napoli vengono date da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio che fa sapere: “C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Non solo sulle cifre, ma anche sulle modalità di pagamento. Il Sassuolo chiede quanto incassato per Scamacca, quindi oltre 40 milioni più bonus più percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli, invece, parte da un’offerta di 30 milioni. Una forbice che il Napoli deve ridurre in tempi brevi: il Sassuolo, infatti, vorrebbe definire la situazione al più presto, per poi concentrarsi unicamente sulla prossima stagione“. Secondo Alfredo Pedullà la volontà del giocatore è chiara, vuole il Napoli e si aspettava che già questa sera si chiudesse l’affare, ma Carnevali non vuole abbassare le pretese e quindi dovrà intervenire Tullio Tinti per mediare con la società neroverde.

Il Napoli è pronto ad offrire 2,5 milioni di euro a Raspadori che a Sassuolo guadagna 700 mila euro, quindi per il giocatore sarebbe un bel salto di qualità, economico e non solo, un concetto che Tinti ribadirà a Carnevali.