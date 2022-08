Politano: “Sarà un Napoli competitivo, obiettivo minimo piazzamento Champions League”

Matteo Politano ha rilasciato una intervista a Sky parlando del momento del Napoli e degli obiettivi della squadra. Il giocatore sull’avvicinamento al campionato ha detto: “Abbiamo fatto un buon ritiro, con ottime amichevoli, ma è chiaro che c’è ancora da crescere, il campionato si avvicina e dobbiamo migliorare la condizione fisica. Poi sono arrivati calciatori nuovi e c’è chi non ha ancora avuto molto tempo per lavorare con il gruppo“. Secondo Politano il Napoli sarà “competitivo anche se con giocatori diversi. I concetti sono sempre gli stessi, punteremo a fare il nostro gioco e puntiamo sempre in alto. È vero sono andati via dei leader ma altri prenderanno il loro posto. Abbiamo giocatori di grande esperienza come Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinski ed Osimhen“.

Politano: intervista a Sky

Sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione, Politano ha detto: “Ho sentito tante voci che danno il Napoli quinto o sesto in campionato, questo sarà da vedere! Il nostro obiettivo è riconfermare almeno la Champions. Io spero di far meglio dell’anno scorso a livello di numeri, di gol e di assist. Sto cercando di lavorare per arrivare al meglio alla prima giornata. Cosa prenderei di Lozano? Sicuramente il senso del gol, è uno che si fa trovare sempre nel momento giusto e sa fare gol. Mi piace moltissimo come giocatore, anche se siamo molto diversi: io tendo spesso ad accentrarmi, lui corre di più sulla fascia“. Su Osimhen ha detto: “Deve stare sereno, deve pensare a fare bene in campo e lasciare in pace tutto il contesto che lo circonda, perché per noi è un punto di riferimento e deve diventare il nostro leader, sia in campo che fuori“. Sul nuovo arrivato Kim ha concluso: “Kim quando è arrivato si è dimostrato un grandissimo ballerino, ora lo aspettiamo in campo. Sicuramente fuori dal campo è spettacolare, speriamo lo sia anche in campo“.