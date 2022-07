Napoli, Kim: Ecco 5 cose che non sapevi sul difensore sudcoreano

Le 5 cose che non sai di Kim il nuovo difensore del Napoli. Il suo soprannome, the Monster, il Mostro, non è casuale.

Kim Min-jae, 5 cose che non sai. Il venticinquenne difensore che il Napoli ha acquistato dal Fenerbahce, è un giocatore destinato a passare alla storia del club: sia perché è il primo coreano a vestire la maglia azzurra sia perché toccherà a lui sostituire Koulibaly. Tutto chiaro? Una sfida enorme quanto lui, colosso di 190 centimetri e quasi 90 chili di muscoli: il suo soprannome, the Monster, il Mostro, non è casuale.

Chi è Kim Min-jae

Min-jae, sposato e padre di un bimbo, proviene da una famiglia di sportivi: il padre è un ex judoka, la madre un’ex atleta, il fratello maggiore Kyung-mi giocava in porta con la Myongji University e lo zio allena a Tongyeong, la sua città natale nella provincia di South Gyeongsang. Zio che tra l’altro l’ha iniziato al calcio e allenato per primo. Duramente. Amante della bicicletta, un corso di laurea in Economia Aziendale mai concluso alla Yonsei University e un impegno sociale costante, Kim è un difensore con il fisico bestiale. Al di là dell’altezza: strutturato, solido come una quercia, piuttosto rapido e poco incline ai cartellini. Le doti migliori? L’uno contro uno e il gioco aereo, anche se nell’ultima stagione ha segnato soltanto un gol. Nazionale coreano e candidato al Mondiale, Min-jae ha la passione per i tatuaggi: sul petto sfoggia un enorme “Carpe Diem” e sulla schiena una sorta di affresco religioso. Un omaggio alla cristianità.

5 cose su Kim Min-jae

Ecco 5 cose che non sapevi su Kim Min-jae: