Alvino: “Napoli, c’è una cosa su Spalletti che nessuno ha raccontato”

Carlo Alvino da Castel Di Sangro sede del ritiro del calcio Napoli ha svelato un piccolo retroscena.

Carlo Alvino, giornalista vicino ai fatti casa Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Alvino nel corso di Radio Goal ha svelato un retroscena particolare sulla squadra azzurra:

“C’è un’anomalia che finora nessuno ha raccontato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri stanno preparando al meglio la prossima stagione, c’è un’atmosfera serena e rilassata eppure questo particolare è sfuggito a molti. La dice lunga sulla grande meticolosità dell’allenatore Luciano Spalletti“.

Carlo Alvino, ha poi aggiunto: “Dove sta l’anomalia? Il tecnico non alloggia nello stesso albergo dei calciatori azzurri. Luciano Spalletti, infatti, in questo ritiro di Castel di Sangro ha deciso di alloggiare in un albergo a fianco al campo Patini della cittadina abruzzese, dove si svolgono anche le partite amichevoli. Un modo per concentrarsi al meglio sul rettangolo verde e non distaccarsi dal lavoro giornaliero con la compagine partenopea“. Ha concluso il giornalista.