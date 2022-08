Pedullà: “Raspadori vuole il Napoli, ha fretta di chiudere”

Novità di calciomercato sul Napoli con Giacomo Raspadori che chiede la cessione al Sassuolo. Alfredo Pedullà esperto di calciomercato di Sportitalia fa sapere che il giocatore oramai si è sbilanciato con la sua società: a 22 anni non vuole attendere oltre e chiede il trasferimento in azzurro. La Juventus ci ha provato per Raspadori, ma è stata più un’azione di disturbo, per provare a bloccare Raspadori e prenderlo la prossima stagione.

Il calciatore aspetta solo che De Laurentiis e Carnevali trovino l’accordo economico, con il presidente del Napoli che si sta muovendo in prima persona perché vuole chiudere la trattativa entro breve tempo. Ecco quanto fa sapere Pedullà su Raspadori al Napoli: “Giacomo Raspadori vuole il Napoli e anche presto. Accostato a troppe squadre, previsti dialoghi anche oggi con il Sassuolo per arrivare alla soluzione, al massimo subito dopo il weekend“. A questo punto una soluzione si potrebbe avere entro la giornata di lunedì, una data indicata un po’ da tutti gli operatori di calciomercato per la chiusura dell’affare tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Intanto il Napoli continua a lavorare anche su altri calciatori, secondo Il Mattino Napoli vuole fare un triplo colpo di calciomercato, da chiudere entro la prossima settimana.