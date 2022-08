De Laurentiis un altro rilancio per Raspadori: Sassuolo convinto

Il Napoli sta per prendere Giacomo Raspadori, Aurelio De Laurentiis ha un’altra offerta al Sassuolo. Il presidente del Napoli è il primo a voler prendere l’attaccante di 22 anni che piace moltissimo a Luciano Spalletti. De Laurentiis è sceso in campo in prima persona perché vuole chiudere l’affare, ma non vuole che il Sassuolo tiri troppo la corda. La prima offerta del Napoli era stata di 25 milioni di euro più tre di bonus, poi è arrivato a 30 milioni di euro con i bonus, mentre il Sassuolo continuava a chiederne almeno 35 di milioni di euro. In realtà i neroverdi hanno utilizzato la carta Juve per provare a chiedere 40 milioni di euro, ma si è capito in fretta che quello juventino era un mezzo bluff.

Raspadori al Napoli, la nuova offerta di De Laurentiis

Rapadori vuole il Napoli a tutti i costi, lo ha detto chiaramente, così come ha detto di non voler attendere la Juve. Una condizione che obbliga il Sassuolo a vendere. Ecco quanto scrive Il Mattino sulla trattativa: “Ieri lui e l’ad del Sassuolo sono stati a lungo al telefono e la sensazione è che il rilancio dell’altro giorno a 31 milioni di euro abbia fatto vacillare il club emiliano. Siamo a un passo dal sì, con la Juventus che non intende intromettersi nella faccenda e il manager Tinti che ha spiegato che Raspadori vuole il Napoli adesso. Insomma, avanti tutta, senza intoppi. Anzi uno ce ne sta: il Sassuolo vuole che l’operazione si chiuda prima dell’inizio del campionato“.