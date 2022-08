Romano: “Raspadori al Napoli, il Sassuolo accetta l’offerta di De Laurentiis”

Giacomo Raspadori è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Il Sassuolo accetta l’offerta di 30 milioni di euro di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto fa sapere Francesco Romano di Le Bombe di Vlad, e produttore esecutivo di Mediaset, oramai siamo vicinissimi alla chiusura della trattativa.

Secondo Romanzo le ultime notizie su Raspadori sono chiare: il giocatore ha fretta di chiudere e non intende aspettare la Juventus nella prossima stagione. I bianconeri hanno provato a convincere l’attaccante di 22 anni che ha scelto Napoli come destinazione, fin dal primo momento. Il Sassuolo ha accettato i 30 milioni offerti da De Laurentiis per Raspadori, tanto che Carnevali ha già bloccato il sostituto dell’attaccante. Adesso bisogna definire gli ultimi dettagli. Negli ambienti di calciomercato c’è chi dice che oramai mancano solo i contratti, ma che l’affare è praticamente concluso.